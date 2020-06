Pavone Mella: è terminata la consegna porta a porta delle mascherine lavabili. Ad annunciarlo il sindaco Maria Teresa Vivaldini.

È terminato ufficialmente ieri il giro del paese, cascine comprese, per consegnare a tutti i componenti di ciascuna famiglia una mascherina lavabile.

Ad annunciarlo è il sindaco pavonese Maria Teresa Vivaldini.

L’iniziativa era nata proprio per volere dell’Amministrazione e resa possibile dal “gentile donatore” (come lo stesso primo cittadino l’ha definito, ndr) Ivan Donini, con “grande solidarietà e disponibilità”.

“Un ringraziamento anche a tutti i volontari che hanno distribuito in questi giorni” ha sottolineato Vivaldini.



Chi non avesse ricevuto il proprio dispositivo, può telefonare in Municipio allo 030.9959161 (interno 3).

L’invito del sindaco è di specificare sempre nome, cognome e indirizzo di consegna con numero civico.