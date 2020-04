Pavone fa un dolce regalo all’ospedale di Manerbio

Una bella iniziativa da parte della ditta alimentare Brio Food di Pavone Mella, che ha voluto ringraziare il personale sanitario per il loro lavoro.

Brioches per tutto l’ospedale

Più di 400 brioches sono state donate e appena recapitate all’intero ospedale di Manerbio dalla ditta pavonese Brio Food. L’intento è stato quello di ringraziare tutto il personale sanitario “per la forza, il coraggio e la dedizione che stano dimostrando”, come si legge nei biglietti che accompagnano il regalo. Il sindaco Mariateresa Vivaldini si è occupata dell’organizzazione coadiuvata dall’infermiera Erica Zorza, ex assessore ai servizi sociali a Pavone e infermiera all’ospedale di Manerbio. “Ringrazio la Brio food la generosità dimostrata ed Erica per la disponibilità nell’organizzazione”, ha commentato il primo cittadino.

