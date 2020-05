Pavone e Cigole presentano “A casa con Avis”

Tutto pronto per la prima puntata di “A casa con Avis” il talk in streamig ideato dall’Avis sezione di Pavone Mella e Cigole.

A casa con Avis

Questa sera alle 20.30 in diretta sul canale youtube Avis Pavone Mella e Cigole si alzerà il sipario sulla nuovissimo talk ideato dall’associazione. L’obiettivo è quello di raccontare il territorio ed i suoi personaggi per continuare ad essere un punto di riferimento non solo per gli avisini, ma per tutti. In calendario ci sono già sei appuntamenti, da oggi fino all’11 giugno, dove una serie di ospiti si presenteranno davanti alle telecamere per raccontare i propri progetti, ma soprattutto per rispondere alle domande di quanti vorranno intervenire (basta un messaggio WhatsApp al 349 35 46773). L’onore di inaugurare la trasmissione spetterà ai sindaci di Pavone, Mariateresa Vivaldini, e di Cigole, Marco Scartapacchio, moderati dal presidente di sezione Francesco Piovani.

Il programma

Tutti i giovedì ci saranno due nuovi ospiti: il 14, 21 e 28 maggio saranno presenti rispettivamente Gabriele Pagliarini, presidente Avis provinciale Brescia e Artemio Trapattoni, presidente Avis provinciale Bergamo, quindi Oscar Bianchi, presidente Avis regionale Lomberdia, e Laura Cubeddu e Luana Molinari, referenti progetto Snc e Sve Avis Lombardia, e chiuderà il mese Gianpietro Briola, presidente Avis nazionale. Giovedì 4 giugno ci sarà Angelo Patti, segretario Atelier europeo, giovedì 11 chiuderà il ciclo di incontri Anna Berenzi, coordinatrice progetto Ail “In viaggio per guarire”. Ciliegina sulla torta sarà lo speciale in programma per domenica 14 giugno, Giornata mondiale del donatore di sangue.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE