Pavone e Cigole: iniziati i test sierologici

Da questo pomeriggio nel centro polifunzionale di Pavone sono iniziati i primi test sierologici sugli abitanti che hanno aderito all’iniziativa.

Test sierologici

Questa iniziativa, che è il primo progetto pilota avviato in regione, è nata per interessamento dei Comuni di Pavone Mella e Cigole e grazie alla sinergia con la Fondazione Poliambulanza. Un successo, in quanto le date previste per effettuare i test sono andate esaurite in poche ore costringendo le Amministrazioni a programmare altre due giornate. Oggi, al centro prelievi, oltre ai primi cittadini che hanno fatto il test erano presenti i sindaci di Pavone Mella e Cigole, Mariateresa Vivaldini e Marco Scartapacchio, e il direttore generale della Fondazione Poliambulanza Alessandro Triboldi. “Non è solo importante fare i test sierologici, ma anche come farli: si devono fare con un sistema certificato ed attraverso il prelievo del sangue, che dà le maggiori garanzie di affidabilità, inoltre è fondamentale non andare a sovraccaricare la struttura ospedaliera, ma usare centri idonei distaccati sul territorio”, ha spiegato Triboldi.