Pavone e Cigole: al via i test sierologici

Il Comune di Pavone e quello di Cigole hanno avviato una collaborazione con la Fondazione Poliambilanza di Brescia per la mappatura del Covid-19.

Test sierologico

I test sierologici servono per sapere chi ha sviluppato gli anticorpi contro la malattia e per consentirne il tracciamento nella popolazione. Una bella occasione in cui i sindaci di Pavone Mariateresa Vivaldini e di Cigole Marco Scartapacchio credono molto. Questi test sono riservati agli abitanti, a chi ha gli esercizi commerciali ed ai dipendenti comunali di Pavone Mella e Cigole, e si effettuano con un normale prelievo del sangue. Il test non è obbligatorio ed ha un costo di 35 euro da pagare in contanti o tramite pos direttamente nel Centro prelievi polifunzionale di Pavone Mella, piazza Umberto I, cioè dove avranno luogo i test. Inizialmente erano state previste due date, venerd’ 29 e lunedì 1 giugno, in cui sarebbe stato possibile sottoporsi al prelievo, ma in un solo giorno tutti gli appuntamenti sono andati esauriti ecco perché subito sono state calendarizzate altre due date: venerdì 5 giugno dalle 13 alle 19 e martedì 9 giugno dalle 8 alle 13 e dalle 13.30 alle 16.

Come prenotare

Le prenotazioni possono essere effettuate telefonicamente chiamando il Comune allo 030 959338, 00995161, 030 9959732, oppure cliccando qui. Per qualsiasi altra informazione si può visitare direttamente il sito del Comune di Pavone : http://www.comune.pavone-del-mella.bs.it/hh/index.php.