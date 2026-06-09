Pavone del Mella: 26enne beccato mentre cede droga, scattano le manette.

A Pavone del Mella

Sono scattate le manette ai polsi di un 26enne marocchino irregolare sul territorio nazionale: ieri (lunedì 8 giugno 2026) i carabinieri di Gambara lo hanno arrestato in flagranza. Nel corso dei controlli effettuati dai militari nel centro abitato del comune della Bassa Bresciana sono rimasti insospettiti dal suo comportamento.

In particolare l’uomo dopo essere uscito da un’abitazione si è soffermato non lontano da un cancello carraio e, con atteggiamento sospetto, ha iniziato a frugare tra la vegetazione. Dopo aver prelevato un piccolo involucro nascosto tra gli arbusti, si è allontanato a piedi percorrendo alcune vie del centro cittadino, tra cui via Roma, Piazza Umberto I e via Mentana. Il 26enne si è quindi avvicinato ad una Fiat Punto bianca cedendo al conducente del veicolo un qualcosa di non meglio specificato, mediante uno scambio rapido di mano. Successivamente l’auto si è allontanata in tutta fretta verso Pralboino, il 26enne ha invece continuato a camminare lungo la via. Nel frattempo il veicolo è stato fermato dai carabinieri lungo la Strada Provinciale 7.

Alla guida dell’auto è stato trovato un 49enne residente a Fiesse: l’uomo è stato perquisito. Con lui una dose di cocaina in un involucro di cellophane rinvenuto sul tappetino lato passeggero. Altri militari, nel contempo, hanno controllato il 26enne rintracciato poco dopo in piazza Umberto I a Pavone del Mella: il soggetto perquisito è stato trovato con 80 euro frutto della cessione appena effettuata. Le perquisizioni sono proseguite anche nel luogo di temporanea dimora del 26enne: qui è stata trovata un’ulteriore dose di cocaina da un grammo e 1.240 euro in contanti. Il tutto sequestrato.

Rito direttissimo

Il 49enne di Fiesse è stato segnalato alla Prefettura di Brescia quale assuntore di sostanze stupefacenti. Il 26enne si trova nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Verolanuova, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo fissata per questa mattina (martedì 9 giugno 2026).