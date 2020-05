Pavone crede nella terapia del plasma iperimmune

Da oggi parte il progetto della Regione “Banca del plasma iperimmune”, al quale l’Amministrazione di Pavone si interessa con fiducia.

Banca del plasma iperimmune

Il progetto si fonda sugli studi del dr. Perotti e del dottor De Donno che hanno usato con successo la terapia del plasma iperimmune: attraverso il prelievo del plasma da persone guarite da Covid e poi relativa somministrazione a paziente con l’infezione ancora in corso, avviene il passaggio degli anticorpi che favoriscono la guarigione. Mariateresa Vivaldini, sindaco di Pavone, ha seguito con interesse gli studi dei due medici. “Il nostro è stato uno dei Comuni più colpiti – ha scritto in un lungo post affidato ai social – Questo è un passo avanti molto importante: creare una Banca del plasma iperimmune servirà ad estendere la sperimentazione su un numero significativo di malati, in modo da provare il plasma come strumento di cura”. Si creerà quindi una significativa sinergia, che nel corso degli anni non è mai mancata, tra Amministrazione e sezione Avis locale per incentivare le donazioni. La risposta del presidente di Avis Pavone Mella e Cigole, Francesco Piovani, non si è fatta attendere. “Ci metteremo a disposizione com abbiamo sempre fatto in tema di donazioni di sangue e plasma. Lavorare insieme e in rete ci ha sempre aiutato a raggiungere gli obiettivi”, ha scritto Piovani. L’argomento sarà sicuramente trattato giovedì sera alle 20.30 nella diretta youtube del Talk “A casa con Avis”, l’iniziativa dell’associazione che l’obiettivo di raccontare il territorio attraverso i suoi protagonisti.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE