Pavone: completata la ristrutturazione della Primaria

Si concluderanno a breve i lavori di ristrutturazione della scuola primaria del paese: un modo per iniziare bene l’anno dopo la lunga pausa forzata.

Un nuovo look

L’intervento, durato quasi una quarantina di giorni, ha visto principalmente la messa in sicurezza di tutta l’impiantistica dell’edificio: dall’anti incendio, è seguita una sistemazione delle murature interne, per un miglior efficentamento energetico e non poteva mancare anche una tinteggiatura finale per rendere gli ambienti più belli: studiare in un luogo confortevole ha sicuramente i suoi vantaggi. L’intervento è costato 49.900 euro interamente coperti da un finanziamento statale. “Abbiamo deciso di investire questi soldi ancora nella scuola, per i nostri ragazzi che sono il nostro futuro, consegnando loro una scuola innanzitutto sicura, efficiente dal punto di vista energetico, in ultimo luogo confortevole e veramente bella”, ha dichiarato il sindaco Mariateresa Vivaldini.