Pavone apre i test sierologici a tutti

Test sierologici aperti a tutti: la proficua collaborazione tra la Poliambulanza e l’Amministrazione di Pavone, iniziata 10 giorni fa, continua.

Test sierologici per tutti

Da oggi, giovedì 11, chi desiderasse fare il test sierologico può recarsi al centro polifunzionale in piazza Umberto I a Pavone Mella, previa prenotazione via internet cliccando qui. La possibilità nei giorni scorsi era stata data ai soli abitanti di Pavone e Cigole, in quanto le due Amministrazioni avevano stipulato una convenzione con la Fondazione Poliambulanza per dare la possibilità a tutti i loro cittadini di fare il test senza doversi recare a Brescia. L’iniziativa ha avuto un tale successo che, da oggi e fino alla prossima settimana, è stata data la possibilità a tutte le persone, di qualsiasi paese, di accedere a questi esami. “Crediamo molto nell’importanza di questi test per cui riteniamo che nessuno debba essere escluso”, hanno sostenuto il primo cittadino di Pavone, Mariateresa Vivaldini, ed il sindaco di Cigole, Marco Scartapacchio.A poche ore dall’annuncio dell’iniziativa le prenotazioni stanno “andando a ruba”, segno che c’è molto interesse da parte della popolazione.