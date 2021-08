L'incidente è avvenuto in via Palazzolo, la provinciale che collega Capriolo a San Pancrazio, nel tratto compreso tra la rotonda del casello dell'autostrada e quella che porta alla tangenziale per Palazzolo.

Pauroso schianto in moto: grave centauro 19enne

La chiamata ai soccorsi è partita alle 15.40 circa in codice rosso e sul posto si sono precipitati i soccorritori di Capriolo e di Sarnico con ambulanza e auto medica e gli agenti della Polizia Locale di Capriolo per i rilievi del caso. Stando alle prime ricostruzioni il 19enne in sella a una Kawasaki 600 del tipo "naked" stava procedendo in direzione Capriolo-centro quando si è trovato di fronte un furgone che stava svoltando alla sua sinistra. Per evitare l'impatto con il mezzo, il centauro avrebbe sterzato bruscamente, ma con la ruota anteriore della moto avrebbe preso lo spigolo dello spartitraffico che delimita la carreggiata della provinciale dal piazzale d'ingresso di alcune aziende che affacciano sulla strada.

Il violento impatto con il marciapiede gli ha poi fatto perdere il controllo della motocicletta, che è rovinata al suolo arrestando la sua marcia circa dieci metri più avanti, mentre il 19enne è stato sbalzato in aria e ha fatto un volo di diversi metri per poi atterrare sullo scivolo di una delle ditte. All'arrivo dei sanitari era cosciente, ma è stato subito sedato a causa delle gravi lesioni riportate in particolar modo a una gamba. E' stato poi caricato in ambulanza e portato in ospedale in codice rosso per le cure del caso.

Starà alla Locale di Capriolo ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e verificare se il 19enne avesse la patente di guida per la categoria del veicolo che stava conducendo.