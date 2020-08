Paura tra Iseo e Polaveno per un centauro 26enne rovinato al suolo

L’incidente è avvenuto alle 15.45 circa in via Silvio Bonomelli, lungo la provinciale che da Iseo sale verso Polaveno. Paura per il centauro finito sull’asfalto.

Paura tra Iseo e Polaveno per un centauro rovinato al suolo

La chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso: la centrale Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) ha inviato sul posto i soccorritori della Croce rossa di Iseo e la Polstrada per i rilievi dal caso. A restare ferito, non in pericolo di vita per fortuna, è stato un biker di 26 anni che è finito a terra mentre stava percorrendo la strada che collega Iseo a Polaveno, una delle vie più battute dai centauri che si divertono a piegare lungo i tornanti e le curve a gomito della provinciale.

La missione dei soccorsi è ancora in corso (sono le 16.50) ma il codice dell’emergenza per la caduta da moto è diventato giallo, segno che le condizioni del giovane non sarebbero critiche.

Aggiornamento delle 17.30

Il centauro è stato portato in codice giallo in Poliambulanza per le cure del caso. Stando ai dati forniti da Areu, non sarebbe in pericolo di vita fortunatamente.