Paura per una caduta da moto a Iseo oggi (sabato) pochi minuti dopo le 12.

Soccorsi allertati in codice rosso

Stando a quanto riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) ad essere coinvolta un uomo di 46 anni in via Silvio Bonomelli, lungo la strada che porta a Polaveno. Sul posto, allertata, in codice rosso, un’ambulanza. La missione risulta essere ancora in corso.

Sul posto i Carabinieri di Chiari e la polizia Stradale di Brescia. Le condizioni dell’uomo, dopo un primo momento di allarme, sembrano tuttavia non destare preoccupazione, il codice infatti è retrocesso a giallo.

Seguono aggiornamenti.