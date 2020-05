Le fiamme sono divampate in una ditta di via Generale Reverberi. Sul posto si sono precipitati soccorritori, Vigili del fuoco e carabinieri.

Paura per un incendio in azienda a Passirano

La chiamata ai soccorsi è scattata alle 13.37 e la centrale Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) ha allertato i soccorritori della Croce Verde di Ospitaletto in codie giallo. Si temeva per le sorti di una persona che, a causa dell’incendio, poteva aver riportato delle lesioni o essere rimasta intossicata a causa del fumo, ma l’ambulanza ha lasciato l’azienda a sirene spente, segno che la persona coinvolta starebbe bene.

Sul posto per mettere tutto in sicurezza i Vigili del fuoco di Brescia, mentre per accertarsi delle cause del rogo sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini.