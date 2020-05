Paura per un ciclista a Capriolo, sul posto due ambulanze

Tanta paura ma il tutto sembra essersi risolto senza gravi conseguenze.

I coinvolti non versano in condizioni preoccupanti

Il sinistro è avvenuto questa mattina pochi minuti dopo le 10.30 a Capriolo, più precisamente alla rotonda Delle Cinque Vie. Al momento non si conosce l’esatta dinamica degli eventi, tuttavia sembrerebbe essere stato coinvolto un ciclista rimasto investito. Sul posto la Polizia Stradale di Brescia e due ambulanze. L’allarme è stato inizialmente lanciato in codice rosso, poi una volta sul posto i soccorritori hanno potuto valutare la non preoccupante condizione entrambe le persone coinvolte. Il trasporto è stato infatti necessario, ma in codice verde, solo per il ciclista investito che alle 11.24 è giunto all’ospedale di Chiari.

Seguono aggiornamenti.

