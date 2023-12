Scontro tra auto sulla quinzanese a pochi metri dalla rotonda tra Verolavecchia, Quinzano d’Oglio e Motella.

Paura per due automobilisti sulla quinzanese

Paura per i due automobilisti di 39 e 59 anni che, per cause ancora in corso di accertamento, sono entrati in collissione nei pressi della rotatoria posta sulla provinciale 11 in territorio comunale di Bordo San Giacomo.

E’ accaduto ieri, lunedì 11 dicembre, pochi minuti prima delle 17.30.

La chiamata alla centrale del Numero Unico Emergenza (112) è arrivata alle 17.26 che ha dato il via all’attivazione in codice giallo di due ambulanze: una dei volontari Anc Valle del Chiese e l’altra della Verde di Orzinuovi.

A supporto delle viabilità e per effettuare i rilievi sono stati inviati sul posto anche i Carabinieri di Orzinuovi.

Per i due uomini è stato predisposto il trasferimento nel nosocomio manerbiese in codice verde dove sono giunti entrambi poco prima delle 19 e sono stati presi in carico dal Pronto Soccorso.