Paura in via Porzano, tra i feriti anche bambini

Incidente a Bagnolo Mella, tra i feriti anche bambini

Paura in via Porzano a Bagnolo Mella intorno alle 16, quando due auto si sono scontrate. L'utilitaria che stata viaggiando in direzione Leno ad un certo punto ha invaso la corsia opposta e si è scontrata con l'auto che procedeva in direzione Bagnolo. All'interno di entrambe le autovetture erano presenti dei bambini, che hanno riportato delle ferite. Subito sono intervenuti sul posto i soccoritori del Cosp Flero e la Croce Bianca di Brescia e fortunatamente la situazione poi si è stabilizzata, senza gravi conseguenze.

Sul posto anche la Polizia Locale di Bagnolo Mella alla quale spetterà il compito di far luce su quanto accaduto, soprattutto rispetto al motivo dell'invasione della corsia da parte di uno dei due conducenti.