Paura a Verolavecchia per un incendio improvviso

Un incendio è divampato in un esercizio commerciale specializzato in prodotti siciliani, per fortuna nessun ferito e nessun danno grave.

L’incendio

Poco dopo le tredici, un forte odore di bruciato ha fatto scattare l’allarme in un negozio specializzato in prodotti siciliani. Tempestivamente sono arrivati sul posto i Carabinieri della Compagnia di Verolanuova, i Vigili del fuoco volontari di Verolanuova ed un ambulanza. Fortunatamente l’incendio era di lieve entità, probabilmente dovuto ad un corto circuito, per questo la situazione è stata risolta in poco tempo. Ancora più importante nessun danno a persone in quanto il negozio era chiuso. Solo molta paura e tanta curiosità: in molti si sono affacciati da finestre e balconi per capire cosa fosse successo. In poco meno di un’ora la situazione è tornata alla normalità.