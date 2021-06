Paura a Leno, investito 12enne in bicicletta.

Paura a Leno, dove intorno alle 15.30 è stato investito un ragazzo di 12 anni. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Damonte, dove giungeva la macchina, e via Solferino, percorsa dal giovane. I rilievi sono in mano ai carabinieri di Leno, giunti sul posto poco prima dellla Polizia Locale: dalle prime informazioni sembra che il ragazzino sia andato a sbattere contro la portiera della macchina, che ha cercato di evitarlo salendo anche sul marciapiede. L'impatto è stato violento e subito sono scattati i soccorsi in codice rosso: sul posto è arrivato anche l'elisoccorso, atterrato nel vicino campo sportivo. Il giovane fortunatamente non ha mai perso conoscenza ed è stato poi trasportato all'ospedale in eliambulanza.