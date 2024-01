Pattugliamento dei parchi a Rezzato: sequestrata sostanza stupefacente.

Gli agenti della Polizia Locale di Rezzato continuano nell'attività di pattugliamento delle aree verdi ad uso pubblico della città di Rezzato. Nel corso della serata di sabato 20 gennaio 2024, a seguito della segnalazione da parte di una cittadina relativa alla presenza di un individuo sospetto all'interno di un parco, gli Agenti, dopo aver controllato un giovane, hanno seuqetrato sostanza stupefacente. Il giovane è stato poi segnalato alla Prefettura di Brescia quale consumatore di droga.

"L’attività di prevenzione e controllo di questi luoghi, quali centri di aggregazione e svago, con una presenza attiva degli Agenti, ha permesso di rafforzare e consolidare il rapporto con i cittadini, i quali si dimostrano sempre fonte preziosa di informazioni - hanno fatto sapere gli agenti - Spesso i parchi, che appartengono a tutti e continuano ad essere risorse fondamentali per la comunità e per le giovani generazioni, diventano sovente centri di spaccio e microcriminalità. Per debellare qualsiasi fenomeno che possa incidere negativamente sulla vita dei ragazzi, dovendo tutelare la loro crescita, il Comando programmerà con cadenza settimanale incisivi controlli, sia preventivi che repressivi".