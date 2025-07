Eccellenza

Quello flerese è il primo corso in Lombardia e tra i primissimi in Italia

Dopo il successo del primo corso gratuito per conseguire il patentino base per i proprietari di cani, l’ufficialità con la consegna attestati in sala consiliare di Flero, alla presenza di autorità civili, e docenti.

Patentino base consegnato agli allievi-proprietari di cani

Sono stati sette appuntamenti teorici tenuti di sabato mattina da marzo a maggio partecipati con assiduità e diligenza da oltre quaranta proprietari di cani che si sono messi in gioco per sviluppare una maggiore conoscenza del proprio animale, nell'ottica di una conduzione e convivenza responsabile. La frequenza obbligatoria doveva raggiungere almeno l’80% delle lezioni in programma e per conseguire la certificazione era necessario superare un esame scritto finale a risposta multipla basato su ben cinquanta quesiti creati ad hoc dagli esperti e con il supporto di Ats Brescia.

Nella stessa sede delle lezioni lo scorso sabato mattina la consegna ufficiale degli attestati del primo corso riconosciuto a livello lombardo e tra i primi, se non i primissimi, in Italia.

A formare questi proprietari responsabili il dottor Lucio Vianello, medico veterinario iscritto all'Ordine dei Veterinari di Brescia, dal Cavalier Aldo Taietti, in qualità di educatore cinofilo e collaboratore esterno dell'Università di Parma nel corso di Veterinaria per controllo e aggressività dei cani; dal dottor Marco De Giuli, in qualità di medico chirurgo del Pronto Soccorso, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi di Brescia, dall’avvocato Gabriele Mighela, in qualità di avvocato ed ex Comandante Polizia Locale del Comune di Este, attualmente Vicesegretario Generale e Responsabile della Segreteria, Demografici, Urp e Ced del Comune di Sirmione.

Saluti e ringraziamenti

Il sindaco Pietro Alberti ha portato i saluti dell’intera Amministrazione comunale e ha voluto esprimere i propri ringraziamenti per lo sforzo messo in campo:

"Questo grande risultato è stato raggiunto grazie alla mia vicesindaco Elena Franceschini, da sempre attenta a questo aspetto di convivenza civile e rispettosa tra proprietari e i propri animali. Grazie per la professionalità riconfermata a tutti i relatori del corso e al Comandante Aldo Taietti che da anni collabora con noi. Ma soprattutto - ha sottolineato rivolgendosi agli allievi del corso - grazie a voi che avete colto questa occasione e avete partecipato a questo importante percorso, siete e siamo tra i primi in Italia ad aver ottenuto questo risultato, confidiamo di poter essere di ispirazione".

Grande la soddisfazione della vicesindaco Elena Franceschini, organizzatrice del corso, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa:

"Doveroso è il grazie a voi partecipanti che avete scelto di vivere con consapevolezza la conduzione dei nostri amici a quattro zampe. Siamo tra i primi in Italia e di certo il primo Comune in Lombardia ad aver fatto un progetto di questo calibro. Confidiamo di replicarlo in future edizioni. Porto inoltre i Saluti del consigliere regionale Anelli primo firmatario della Legge del patentino. La partecipazione è stata numerosa e l’esame è stato superato da tutti i corsisti che hanno deciso di formarsi su base volontaria. Grazie per la vostra fiducia e grazie per l’impegno dei relatori, tutti intervenuti a titolo gratuito. Un grazie va anche ad Ats in particolare la dottoressa Roberta Vitali".

Anche i docenti hanno ringraziato i partecipanti e si sono complimentati con loro. "Grazie a tutti voi per l’attenzione, confidiamo di esservi stati utili». Pronta la risposta dei corsisti «Grazie a voi per tutto quello che ci avete insegnato e trasmesso".

Gli attestati ufficiali sono stati rilasciati da Ats Brescia. Gli stessi “studenti” approfondiranno ora la propria preparazione entrando nel vivo della condotta e dell’addestramento classico con il proprio quadrupede.

Infine i proprietari dei cani che hanno partecipato al corso hanno scelto di dare “una zampa" a una importante realtà del territorio la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) sede di Brescia: un’offerta solidale a favore di questa associazione che è stata consegnata il mese scorso dal sindaco Alberti e dalla vicesindaco Franceschini a nome di tutti.