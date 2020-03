Passirano in lutto: addio ad Andrea Minoni. Il trentunenne era molto attivo nel volontariato e aveva corso durante la campagna elettorale dello scorso anno con il sindaco Francesco Pasini Inverardi.

Passirano in lutto: addio ad Andrea Minoni

Aveva corso alle amministrative nella lista del sindaco Francesco Pasini Inverardi, “Vivere Passirano, Camignone e Monterotondo”.

Ha sempre combattuto come un guerriero e si era candidato proprio per impegnarsi a favore dei disabili.

Si è spento improvvisamente mercoledì sera all’età di 31 anni.

Comunità sconvolta

Oltre a essere molto attivo nel volontariato e nella politica, Andrea Minoni svolgeva la professione di programmatore informatico.

Era molto conosciuto in paese: nato e cresciuto nella frazione di Camignone, ha sempre partecipato alla vita pubblica, collaborando con la parrocchia di San Lorenzo e con l’oratorio.

Punto di riferimento per la tradizionale “Camignonissima”, si occupava delle parte social dell’evento.

La sua improvvisa e prematura scomparsa lascia la comunità di Passirano sotto choc: in molti si stanno unendo al dolore della famiglia del ragazzo.

Attività politica

Aveva partecipato alla campagna elettorale di Passirano dello scorso anno, presentandosi al fianco del sindaco Francesco Pasini Inverardi come consigliere.

“Mi sono ritrovato in bellissima squadra, fatta di belle persone interessate al benessere della propria realtà – aveva dichiarato Minoni rispetto all’esperienza elettorale – Insieme abbiamo costruito un programma con lo scopo di aiutare le persone e valorizzare il nostro territorio. Un gruppo di persone con un’interesse comune e capacità diverse può fare la differenza”.

Minoni aveva deciso di impegnarsi nell’ambito amministrativo anche per dare voce alle persone con disabilità, tematica che lo riguardava da vicino.

Il camignonese viveva infatti da anni sulla carrozzella, senza però “mai arrendersi davanti alle difficoltà della vita”, come lui stesso diceva.

Sempre nel 2019, in occasione del suo 30esimo compleanno, aveva avviato una raccolta fondi a favore dell’UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) per promuovere la ricerca nell’ambito della malattia e favorire l’integrazione sociale di chi ne è affetto.

I funerali

La camera ardente è stata allestita all’interno della sua abitazione, in via Cadenone 3/A a Camignone.

I funerali si svolgeranno lunedì.

