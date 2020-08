Passirano apre un bando contributi per l’acquisto di biciclette

Il Comune di Passirano ha aperto un bando che prevede l’erogazione di contributi economici esclusivamente destinati all’acquisto di biciclette e biciclette a pedalata assistita per uso urbano e non sportivo.

La campagna di erogazione dei contributi ha l’obiettivo di sviluppare nuove strategie di trasporto sostenibile, incidere sulle emissioni inquinanti derivanti dal traffico e favorire il miglioramento della qualità dell’aria mediante l’utilizzo di mezzi alternativi e non inquinanti.

L’entità del contributo, a copertura parziale delle spese a carico dei beneficiari, è stato fissato in:

– 100 € per l’acquisto di una bicicletta (per uso urbano) nuova di fabbrica

– 300 € per l’acquisto di una bicicletta a pedalata assistita nuova di fabbrica (per uso urbano)

In ogni caso l’incentivo concesso ai beneficiari non potrà superare il 50 % della spesa sostenuta per l’acquisto dei mezzi e può essere richiesto per acquisti il cui prezzo non sia superiore ad 500 euro per le biciclette e a 2.500 euro per biciclette a pedalata assistita.

Per fare richiesta c’è tempo fino al 30 settembre, salvo esaurimento fondi. Per maggiori informazioni contattare il Comune.