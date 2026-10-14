“Passiamo a ritirare il denaro per la cooperativa sociale”, 85enne truffato.
Truffa: “Passiamo a ritirare il denaro”
I fatti risalgono alla serata di venerdì 9 ottobre 2026 quando il truffatore ha contattato l’anziano facendogli sapere che la mattina seguente sarebbe passato a casa sua per ritirare una donazione in denaro da destinare ad una cooperativa sociale. La mattina seguente il soggetto si è presentato a casa dell’anziano e si è fatto consegnare 50 euro rilasciando una fattura falsa.
L’anziano però, insospettito, ha contattato la Polizia Locale, gli agenti, a loro volta, hanno sentito la cooperativa sociale che era stata menzionata dal truffatore da dove hanno fatto sapere di non essere a conoscenza di alcuna iniziativa di raccolta fondi di questo tipo.
Ai polsi del truffatore sono scattate le manette, risultato reso possibile grazie alla prontezza dell’anziano.
Le raccomandazioni
“Non consegnate denaro a persone che si presentano a domicilio in nome di associazioni, cooperative o enti senza averne prima verificato l’identità e l’autorizzazione – hanno raccomandato – . In caso di dubbi, contattate la Polizia Locale o le Forze dell’Ordine”.