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“Passiamo a ritirare il denaro per la cooperativa sociale”, 85enne truffato.

Truffa: “Passiamo a ritirare il denaro”

I fatti risalgono alla serata di venerdì 9 ottobre 2026 quando il truffatore ha contattato l’anziano facendogli sapere che la mattina seguente sarebbe passato a casa sua per ritirare una donazione in denaro da destinare ad una cooperativa sociale. La mattina seguente il soggetto si è presentato a casa dell’anziano e si è fatto consegnare 50 euro rilasciando una fattura falsa.

L’anziano però, insospettito, ha contattato la Polizia Locale, gli agenti, a loro volta, hanno sentito la cooperativa sociale che era stata menzionata dal truffatore da dove hanno fatto sapere di non essere a conoscenza di alcuna iniziativa di raccolta fondi di questo tipo.

Ai polsi del truffatore sono scattate le manette, risultato reso possibile grazie alla prontezza dell’anziano.

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