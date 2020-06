Passa dal Sebino la… svolta musicale della “Maestrina a luci rosse”. Stiamo parlando della pornostar Melissa Falko, che oltre una decina di anni fa fece parlare di sé perché allontanata dalla scuola elementare della provincia di Bergamo, dove era insegnante precaria, per aver girato due film a luce rosse (Tradimenti all’italiana e Da maestrina a pornodiva). Da allora, Melissa Falko ha continuato a lavorare nell’erotismo, con spettacoli sexy e serate erotiche in tutto il nord Italia. Negli ultimi sei anni ha girato tre film, ma le è rimasta l’ambizione di sfondare nel mondo della musica.

La svolta musicale

In una delle sue serate hot, in un locale nei pressi del lago di Iseo, ha conosciuto un noto personaggio della nightlife bresciana, già organizzatore di spettacoli e produttore discografico. L’imprenditore ha deciso di produrle un album con brani dance anni ’80 e ’90 e alcuni inediti, uno dei quali, in spagnolo, sarà il singolo della prossima estate. L’album, dal titolo Desert Rain, uscirà entro fine mese, per l’etichetta bergamasca Venus di Viviana Rossi.

La “Maestrina a luci rosse” cambia dunque settore, ma solo in parte, visto che ha già annunciato che sarà una “cantante ad altissima temperatura erotica”. In particolare, proprio il lago d’Iseo sarà il set di almeno uno dei due video musicali abbinati all’album: una versione soft per le tv e YouTube, e l’altra più cruda (e nuda) per i siti hard e hot.

Farà anche la conduttrice

Da settembre, inoltre, Melissa Falko condurrà per alcune tv locali un programma dal titolo “Proposta in…decente”, dove intervisterà personaggi famosi sulla loro vita intima e la loro sessualità. “Vorrei lasciare definitivamente il porno – dichiara – ma se mostrare il mio corpo è il mezzo per far sentire la mia musica, io sono ben felice di regalarmi ai miei fans”.