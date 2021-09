Partorisce in strada una splendida bambina

In un'epoca in cui tutto si può programmare non capita tutti i giorni di assistere ad un parto in strada, tra gli applausi della gente.

Una splendida bambina

Tanta emozione ieri sera il via Breda a Travagliato quando una giovane coppia ha chiamato i soccorsi perché alla donna 26enne si sono rotte le acque. La Croce azzurra è accorsa sul posto e tutto si aspettava tranne che di dover assistere al parto lì sul posto. E' stato subito chiaro ai soccorritori, intervenuta anche un'auto medica partita da Brescia, che le doglie non avrebbero permesso il trasporto in ospedale della giovane mamma e così tra volontari, infermieri, dottori ed una piccola folla incuriosita e molto partecipe è venuta alla luce una splendida bambina. La grande emozione dei genitori ha contagiato tutti i presenti che si sono sciolti in un applauso di gioia. Una bella avventura come non se ne sentono spesso, questa bambina avrà una storia originale da raccontare.