Parte un colpo dall'arma in centro a Orzinuovi, l'uomo non ce l'ha fatta

Una tragica notizia.

Spirato in ospedale

A seguito del colpo partito dall'arma da fuoco questa mattina (mercoledì 27 luglio 2022) in centro a Orzinuovi, l'uomo coinvolto non ce l'ha fatta. Subito dopo essere partito il colpo da un'arma da fuoco, sembra accidentalmente mentre la stava pulendo, sono stati allertati i soccorsi i quali hanno messo in atto tutte le misure di rianimazione necessarie per scongiurare il peggio già sul posto. A seguire è stato trasportato agli Spedali Civili di Brescia dove, per alcune ore ha lottato tra la vita e la morte. Purtroppo però per lui non c'è stato più nulla da fare.

La vittima

Si tratta di Roberto Scalvini 61 anni proprietario del negozio di abbigliamento "Scalvini" e impegnato anche nei Vigili del Fuoco.