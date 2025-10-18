Parte «Circuito Contemporaneo», la rassegna a cura di Chronos3

La stagione teatrale vivrà il suo esordio domenica 19 ottobre alle ore 17 a Palazzo Laffranchi dove sarà rappresentato lo spettacolo per bambini e famiglie dal titolo “Il gabbiano Jonathan Livingston”

Dopo il buon riscontro ottenuto negli anni scorsi riprende anche nel 2025/2026 “Circuito Contemporaneo”, la serie di incontri culturali giunta all’undicesima edizione e promossi dall’associazione Chronos 3 del regista Vittorio Borsari, in collaborazione con Circuito Claps e il Comune di Carpenedolo. La stagione teatrale vivrà il suo esordio domenica 19 ottobre alle ore 17 a Palazzo Laffranchi dove sarà rappresentato lo spettacolo per bambini e famiglie dal titolo “Il gabbiano Jonathan Livingston”. Per prenotazioni si può scrivere a prenotazionichronos3@gmail.como chiamare il numero 3314203992.

La trama

La ragione principale per cui un gabbiano vive e vola è mangiare: questa è la Legge dello Stormo a cui il giovane gabbiano Jonathan non riesce ad arrendersi. Per lui volare è un orizzonte che non ha mai fine, di tecniche da imparare, di limiti da sfidare, di cognizioni da apprendere. Poco importa se per questo è considerato un diverso dai suoi stessi genitori e passa gran parte del suo tempo in solitudine. La drammaturgia e la regia sono affidate a Lucia Messina; sul palco Riccardo Asimusi.

I prossimi appuntamenti

“Circuito Contemporaneo” proseguirà il 22 novembre con “Piena come un uovo”, il 30 novembre con “Cartoline illustrate e cantate”.

Il nuovo anno si aprirà, il 24 gennaio, con uno spettacolo dal titolo “Bartali. L’uomo e l’eroe”, mentre il 21 febbraio toccherà a “Una cena d’addio” per chiudere il 14 marzo con “I libri (non) servono a sparare”. Nata nel 2013 la compagnia Chronos 3, che è anche centro di formazione teatrale, fa parte dal 2015 del Circuito Claps e dal 2016 al 2024 è stata selezionato dal bando Next di Regione Lombardia come una delle migliori realtà emergenti nel suo settore.