La notizia, alla comunità dei fedeli di San Pancrazio, è arrivata qualche giorno fa.

Parroco malato lascia il ministero e il vescovo scrive alla comunità

Don Fabio Marini, dopo aver parlato a lungo con il vescovo di Brescia, Pierantonio Tremolada, ha deciso di lasciare il suo incarico a San Pancrazio, dove era arrivato nel 2016. Una notizia molto forte, anche se i fedeli sapevano da mesi che le condizioni del loro parroco fossero molto gravi. Da qualche mese ad occuparsi della Parrocchia della frazione di Palazzolo, è il parroco di Capriolo don Agostino Bagliani. La Messa di saluto per don Fabio è confermata per domenica alle ore 16.30 nella chiesa parrocchiale di San Pancrazio. Anche se le condizioni di salute sono davvero molto gravi.

La lettera del vescovo

Nei giorni scorsi il vescovo ha scritto alla comunità per comunicare ai fedeli la decisione. Ma ha anche ringraziato i sacerdoti che hanno sostituito il parroco malato e ha rivolto un pensiero ai cittadini di San Pancrazio: “Capisco il momento di delicato e per questo vi invito a stare più uniti”. Chi verrà al posto di don Fabio? Ancora non si sa.