Parole rassicuranti in un mix di colori per gli asili di Pontevico

Sono apparsi ieri mattina dei messaggi di incoraggiamento

Parole rassicuranti in un mix di colori per gli asili pontevichesi

Una sorpresa per tutti. Chi è passato nella zona dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia, nello stabile della “Filippo Ugoni” a Pontevico, non può non aver notato il cartellone e lo striscione e il cartellone appesi ai rispettivi ingressi. Il primo è un meraviglioso Arcobaleno e la frase “Andrà tutto bene”, ed è stato trovato all’ingresso del nido. Stessa frase con l’aggiunta di un “a presto” con molte firme è stato trovato affisso all’ingresso della scuola dell’infanzia.

Un gesto che ha sorpreso e commosso. A raccontarlo è la presidente della realtà dei servizi scolastici Antonella Acerbis “E’ stata una bellissima sorpresa, mi sono commossa. Ringrazio le autrici di questa iniziativa – e ha proseguito – In questi momenti incerti se si guarda al futuro, questi gesti di incoraggiamento fanno sempre piacere e speriamo davvero che vada tutto bene”.

