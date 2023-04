Erano chiusi da anni. Per la precisione dall’estate del 2019 quando i cancelli di parco Gnecchi, dopo l’inverno, erano rimasti sbarrati. Ora sono pronti a riaprire, ad accogliere bambini e adulti, giovani e famiglie che potranno tornare a vivere il grande polmone verde nel cuore del paese. La data da segnare in calendario è il 6 maggio, alle 12.

Parco Gnecchi è pronto a riaprire: "Un momento importante per la comunità"

«Questo è un momento molto importante per la comunità, un traguardo al quale stavamo lavorando da parecchio tempo», ha commentato il sindaco Carlo Chiari, illustrando il percorso che ha permesso di arrivare alla riapertura della grande area verde, un piccolo gioiello di verde e botanica situato in una posizione strategica, nel centro storico e ai piedi del Monte Orfano. Il parco Gnecchi, così come l’ex oratorio femminile (l’Agenzia), non è ancora ufficialmente nelle mani del Comune: l’iter per l’acquisizione è ancora in corso («dovrebbe concludersi durante l’estate», ha spiegato) ma l’accordo di utilizzo in comodato d’uso gratuito siglato con la parrocchia ha permesso al Comune di iniziare i lavori di potatura, ripiantumazione e sistemazione di parco Gnecchi, anticipando la riapertura alla cittadinanza già a questa primavera. L’obiettivo, poi, è di arricchire lo spazio con un servizio di food & drink (uno o più food truck), per il quale si è appena chiuso il bando di gara avviato dal Comune, per aumentare il servizio e l’attrattività dell’area, rendendola un polo di socializzazione e incontro.

L'impegno di Parrocchia e Comune

Non è stato semplice, dietro alla riapertura «c’è un lavoro lungo anni, non sempre reso pubblico ma continuo, che ha visto Comune e parrocchia impegnarsi insieme per raggiungere questo risultato», ha aggiunto il primo cittadino ringraziando il parroco don Mauro Assoni ed evidenziando la bella e fruttuosa sinergia avviata tra le due istituzioni (che recentemente hanno siglato anche un accordo per la gestione e lo sviluppo delle politiche giovanili, ndr) con l’unico obiettivo di perseguire il bene della comunità «andando incontro alle esigenze e ai bisogni dei cittadini».

Una comunione di intenti alla base anche della decisione del parroco di «perorare la causa» del Comune, facendo da mediatore con la Curia affinché il parco diventasse pubblico. «Il nostro intento era di far sì che questo patrimonio storico, culturale e ambientale rimanesse del paese - ha spiegato don Mauro - Quando ci siamo trovati nell’obbligatorietà di vendere, con il sindaco, che ringrazio, ci siamo capiti al volo. Ora siamo alle battute finali».

Dopo il restyling, il parco è pronto alla riapertura. Ma per i prossimi mesi, in particolare in autunno, sono già previste ulteriori operazioni di manutenzione per salvaguardare il patrimonio arboreo e arbustivo dello spazio, un insieme di alberi secolari, fiori e altre essenze testimoni della storia e dell’identità di parco Gnecchi. Quanto all’Agenzia, che dai sopralluoghi è emerso non avere problemi strutturali, per ora rimarrà sfitta. Data l’ampiezza e il numero di locali il ventaglio delle possibilità è ampissimo: una volta sistemata e dotata degli impianti e delle attrezzature adeguate potrebbe essere messa a disposizione delle associazioni e utilizzata per eventi e iniziative.