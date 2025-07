Parco Gnecchi a Cologne: l'acquisto è cosa (quasi) fatta

la luce in fondo al tunnel

Liberati i locali del custode, l’ex oratorio femminile e l’area verde sono pronte a essere vendute al Comune: presto il rogito

di Emma Crescenti

I più scettici aspetteranno l’atto notarile, ma un po’ di fumo bianco già sale da parco Gnecchi e questa volta non è un miraggio: dopo anni di trattative, l’acquisto dell’ex oratorio femminile e del polmone verde è quasi cosa fatta.

Parco Gnecchi: l'acquisto è cosa (quasi) fatta

Quasi. Perché tra il Municipio e le chiavi dello stabile, ora in mano alla parrocchia, resta solo il tanto atteso rogito. Ma sarebbe questione di poco. «Abbiamo contattato il notaio per fissare un appuntamento e concretizzare l’acquisto», ha annunciato il sindaco Francesca Boglioni lunedì sera, durante l'ultima seduta del Consiglio comunale, comunicando come l’ultimo ostacolo sia stato finalmente superato: la liberazione dei locali utilizzati dal custode, che dovevano essere sgomberati per rendere l’immobile disponibile alla vendita.

L'iter

Chiuso dal 2019 (con una breve parentesi di riapertura nell’estate 2023 grazie a un comodato d’uso gratuito, poi revocato), il grande parco nel cuore di Cologne è sempre più vicino a diventare un’area pubblica a tutti gli effetti. Un traguardo che arriva al termine di un lungo e tortuoso iter, avviato nel 2022 sotto l’Amministrazione Chiari e segnato da trattative con la parrocchia e la Curia, interruzioni improvvise, contratti sospesi e non poche polemiche, soprattutto da parte delle opposizioni, critiche per le lungaggini della procedura.

Ora arriva la svolta. Una volta perfezionato l’acquisto, il Comune entrerà in possesso di un’area strategica di 42mila metri quadrati: 40mila di verde del parco Gnecchi e 2mila dell’ex oratorio femminile. Uno spazio destinato a diventare un punto di riferimento per l’associazionismo locale e le attività all’aria aperta.