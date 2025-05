Parchi e aree verdi pubbliche: continuano le attività di pattugliamento da parte della Locale.

Continuano le attività di pattugliamento in parchi e aree verdi

Proseguono anche in questi giorni le attività di pattugliamento dei parchi e delle aree verdi cittadine da parte della Polizia Locale. Tale servizio, in particolare, è stato richiesto dall'Amministrazione comunale di Rezzato ed è stato attivato nel mese di luglio dello scorso anno. A svolgerlo sono stati gli agenti del Comando Polizia Locale di Rezzato in sella alla loro moto, un mezzo che consente di effettuare gli spostamenti in modo agevole negli spazi verdi aperti. L’attività di tutela dei luoghi pubblici è inoltre attuata con equipaggi appiedati, ciò non solo per garantire maggiore sicurezza ma anche per consolidare l’ottimo rapporto che da anni intercorre tra Polizia Locale e cittadinanza.

Finalità

L’attività di presidio ha come obiettivo quello di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e verrà effettuata durante le ore pomeridiane e serali, che vedono una maggiore frequentazione da parte della popolazione, soprattutto di bambini e anziani.

Una ulteriore azione di monitoraggio delle aree verdi e dei parchi che si aggiunge all’implementazione dei sistemi di videosorveglianza che saranno introdotti entro la fine dell’anno.