“Con cautela, intelligenza e gradualità dobbiamo cominciare a riaprire, nel pieno rispetto delle regole”. Con queste parole il sindaco Marco Ghitti ha annunciato la riapertura delle aree mercatali per gli alimentari, dei cimiteri di Iseo e frazioni e dei parchi dal 18 maggio. Resteranno chiuse invece le spiagge pubbliche e le aree gioco, mentre sarà consentita, sempre a partire da quella data, la balneazione.

Parchi, cimiteri e mercati a Iseo riaprono “con calma”

“Abbiamo voluto dare uniformità alle riaperture anche attenendoci alle indicazioni governative – ha spiegato il primo cittadino – Dal 18 maggio apriranno i cimiteri. Entro quella data saranno effettuati i lavori di manutenzione per far sì che siano in ordine. Dobbiamo però evitare l’affollamento e abbiamo pensato a una modalità di accesso in base all’ordine alfabetico. Comunicheremo i dettagli in seguito”.

Il 18 riapriranno anche i parchi pubblici, così come i percorsi interni alla Riserva delle Torbiere. “Rimarrà chiusa l’isola ecologica – ha continuato Ghitti – Già riaperta invece la Via Valeriana, in accordo anche con gli altri sindaci, mentre si sta studiando di riaprire gli InfoPoint del Sebino dall’1 giugno”.

Fino al 30 giugno restano disattivate le Ztl e i mercati dei generi alimentari riapriranno il 19 maggio. “Il martedì ci sarà il mercato a Iseo con 9 banchi, il venerdì con 20 – ha concluso – A Clusane 4 banchi il sabato. Tutti saranno regolamentati come da ordinanza di Regione: unica entrata sorvegliata con rilievo della temperatura e unica uscita. Tutti dovranno indossare mascherina e guanti e non ci potranno essere più di due perone per banco”. Alla Locale e alla Protezione civile il compito di vigilare e gestire gli accessi contingentati.

