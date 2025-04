Paratico: risolto il problema dell'allagamento sulla Sp12.

Dopo anni di disagi, arriva l'annuncio da parte del comune di Paratico: sono stati eseguiti interventi di manutenzione straordinaria della strada provinciale Sp12 che collega Paratico a Clusane e nella zona adiacente al supermercato Lidl al fine di riparare gli scarichi collegati alle caditoie e risolvere le problematiche di allagamento che hanno rappresentato un serio rischio per la sicurezza stradale.

"E' con grande soddisfazione che annuncio l'esito positivo degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati sulla strada provinciale SP12, che collega Paratico a Clusane, nonché nella zona adiacente al supermercato Lidl - ha dichiarato l'assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Ministrini - Dopo anni di disagi e allagamenti, che hanno rappresentato un serio rischio per la sicurezza stradale di tutti i veicoli che transitano sulla tratta, abbiamo deciso di intervenire con urgenza per riparare gli scarichi collegati alle caditoie. Questo intervento, oltre a rappresentare un doveroso impegno per la sicurezza dei nostri cittadini e di tutti gli utenti della strada, testimonia la nostra attenzione e il nostro impegno per la manutenzione e il miglioramento della nostra infrastruttura viaria. Sono particolarmente orgoglioso del lavoro svolto dai nostri tecnici e dalle nostre squadre di manutenzione, che hanno lavorato con professionalità e dedizione per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico sulla nostra strada provinciale. Questo intervento rappresenta un ulteriore esempio dell'impegno della nostra Amministrazione per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e per garantire la sicurezza e la mobilità di tutti gli utenti della strada."