Paratico: paura per una caduta da bici, arriva l’elisoccorso

Attimi di apprensione quelli che si stanno vivendo questa mattina a Paratico: l’allarme è scattato pochi minuti dopo le 7.30 in via Molino per una caduta da bici.

Sul posto anche l’elisoccorso

Al momento non si conosce l’esatta dinamica dell’incidente: stando alle informazioni riportate da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) ad essere coinvolto un uomo di 48 anni. I soccorsi giunti sul posto , allertati in codice rosso, sono un’ambulanza, un’auto medica e l’elisoccorso che si è alzato in volo da Brescia.

Presenti per le opportune verifiche anche la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Brescia. L’intervento di questi ultimi, in particolare, si è reso necessario data la natura impervia del terreno sul quale il ciclista si è ritrovato, caratteristica questa, molto probabilmente, che ha causato l’accaduto, portando l’uomo a cadere dalla bicicletta.

Scattato il codice giallo

Ad un’ora circa da quando è stato lanciato l’allarme la missione è stata declassata da codice rosso a codice giallo, pertanto il coinvolto non risulta essere in pericolo di vita. I sanitari hanno comunque optato per il trasporto in elisoccorso all’ospedale Civile di Brescia dove è giunto alle 8.50 sempre in codice giallo. La missione dell’automedica e quella dell’ambulanza, invece, si sono concluse sul posto.

Seguono aggiornamenti.