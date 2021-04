Attiva nella politica, la donna si è spenta a soli 53 anni. I funerali saranno celebrati lunedì alle 16.

Paratico e Palazzolo in lutto per Cosetta Capoferri

Una scomparsa che fa davvero male. Alla sua famiglia, ma anche alla comunità di Paratico e di Palazzolo. Cosetta Capoferri si è spenta a 53 anni. Nata e vissuta a Palazzolo sull’Oglio fino al 1994 anno in cui si è sposata e si è poi trasferita a Paratico nella casa del marito, era diplomata geometra e per molti anni ha collaborato con uno studio tecnico dove si occupava di progettazione civile e industriale. Poi, dopo il lavoro, si era completamente dedicata alla sua famiglia. Il suo impegno in politica era forte. Si

Da 2/3 anni si occupava della gestione della casa e della famiglia. Si è candita con Patto per Paratico nel 2014 e poi nel 2019. E’ stata una donna energica, solare e sempre piena di idee.

Le esequie

I funerali saranno celebrati lunedì, alle 16, nella parrocchiale di Paratico. In attesa delle esequie, Cosetta riposa alla Casa del Commiato Eredi Foglia, in via Moioli. Lascia il marito Domenico, i figli Matteo e Sara e tutti i parenti.

Il cordoglio

Quanto brucia. Di rabbia e di dolore.

Uno sgambetto del destino ti ha portato via in un soffio. In silenzio, senza rumore, senza lasciarci il tempo di realizzare nulla.

Riposa in pace cara Cosetta, ti teniamo stretta nei nostri pensieri e nel cuore.

Hanno scritto gli amici di Patto per Paratico.