Paratico, colto da un malore nel parcheggio dell’azienda: grave un 56enne

Paratico, colto da un malore nel parcheggio dell’azienda: è successo questo pomeriggio, mercoledì 17 dicembre 2025, un 56enne è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.

La chiamata ai soccorsi è scattata poco prima delle 17. L’ambulanza e l’automedica di Sarnico sono intervenuti in via Foppe: stando alle ricostruzioni un uomo di 56 anni, dipendente dell’azienda attiva nella zona, avrebbe accusato un malore nel parcheggio. E’ stato trasportato d’urgenza agli Spedali Civili di Brescia, le sue condizioni sono gravi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Chiari.