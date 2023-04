Paratico: auto finisce contro un ostacolo, scatta l'allarme

Auto finisce contro un ostacolo: sinistro questa mattina (domenica 9 aprile 2023) a Paratico.

Paratico, sinistro poco dopo le 7.30

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato poco dopo le 7.30 in via Roma.

Dove si è verificato il sinistro

In prossimità dell'ex stazione

La dinamica è ancora da ricostruire nel dettaglio: da una prima ricostruzione sembra che un uomo di 74 anni abbia perso il controllo dell'auto e, dopo aver sbandato ripetutamente, è finito contro il muro e la vetrina di un negozio di fiori nei locali un tempo ospitanti la stazione. Fortunatamente non erano presenti clienti nei paraggi. Ad essere coinvolti due uomini di 59 e 74 anni i quali non verserebbero in gravi condizioni, non a caso l'allarme è stato lanciato in codice giallo poi declassato a codice verde. Il 74enne alla guida del veicolo è stato trasportato in ospedale a Iseo dai volontari della Croce Blu. Sul posto un'ambulanza, un'automedica e i Vigili del Fuoco di Palazzolo sull'Oglio.