Pannolini lavabili: arriva l’iniziativa di Fondazione Cogeme e Acli Rovato. Sempre più Comuni scelgono il modello dell’economia circolare.

Sempre più Comuni scelgono di adottare il modello dell’economia circolare.

In questo caso Rovato, Erbusco e Castegnato hanno fatto da apripista in Franciacorta, aderendo al progetto eco-sostenibile “Un pannolino per amico”.

Promossa da Fondazione Cogeme Onlus e Acli Rovato, l’iniziativa intende sostenere le famiglie nell’utilizzo dei pannolini lavabili per i più piccoli.

Circolo di sostenibilità

La sinergia tra la Fondazione e Acli intende innanzitutto sensibilizzare su una tematica che sta prendendo via via piede, ma ancora poco conosciuta e valorizzata.

Anche se si tratta di un articolo per la prima infanzia assai apprezzato in passato, basti pensare che fino agli Anni Sessanta i neonati venivano fasciati soltanto con i pannolini lavabili, con l’arrivo dei modelli usa e getta, c’è stato un progressivo abbandono (e scetticismo) nei confronti dei primi.

Ma le carte in tavola potrebbero cambiare di nuovo (si spera), per il bene dell’ambiente.

Ecco che il progetto in rete promuoverà e contribuirà attivamente all’utilizzo dei pannolini lavabili grazie anche alle Amministrazioni locali aderenti.

Le prime, appunto, quelle di Castegnato, Rovato ed Erbusco. La volontà è di includere anche quei Comuni già aderenti al network Banco del riuso in Franciacorta e altre realtà limitrofe sempre più sensibili su questi temi e che hanno attivato una filiera virtuosa nella gestione dei rifiuti.

Come funziona

I Comuni metteranno a disposizione delle famiglie dei nuovi nati di quest’anno un voucher che permetterà il noleggio gratuito di un kit (di pannolini lavabili) per 30 giorni, dal valore di 30 euro.

Il costo a carico dei cittadini sarà il pagamento della tessera Acli per l’anno in corso.

Chi fosse interessato a “Un pannolino per amico” può contattare il circolo Acli di Rovato (in via Castello) e accordarsi con gli operatori per il noleggio del kit e tutte le informazioni sull’utilizzo.