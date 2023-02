Palazzolo va «a caccia» di progetti per la realizzazione della nuova Rsa.

Nuova Rsa

La Giunta ha dato il via «alle danze» con l’apertura dell’avviso esplorativo per la presentazione dei progetti, una mossa con cui di fatto si riprende il percorso finalizzato alla realizzazione della casa di riposo di Palazzolo. L’obiettivo dell’avviso è di stimolare la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici interessati (in possesso di adeguata qualificazione) per la progettazione, la costruzione e la successiva gestione della nuova rsa che sorgerà nel comparto dell’ex Italcementi, in zona Calci, su una superficie pari a 13mila metri quadri ceduti dalla società Leaseco One Srl al Comune di Palazzolo sull’Oglio. «Un’area ottenuta grazie a un lavoro lungo, meticoloso e laborioso, e all’impegno del Comune che ha deliberato e qualificato il comparto come di rigenerazione urbana, così da incentivare un’attesa e significativa rigenerazione urbanistica di un’area da tempo ferma, fornendo così nel contempo alla città un servizio molto sentito», ha spiegato il primo cittadino.

Appalto

Chi si aggiudicherà l’appalto dovrà realizzare a proprie spese l’immobile (sarà coperto tramite project financing) che dovrà ospitare almeno 100 posti letto, di cui i 75, tra accreditati e autorizzati da Regione Lombardia, della Rsa Don Cremona con l’assunzione del personale già dipendente e il rinnovo dei rapporti di collaborazione con i liberi professionisti che operano nell’attuale casa di riposo. Inoltre dovrà essere dotata di strutture accessorie e servizi complementari, come per esempio un poliambulatorio.

La scadenza per la presentazione delle manifestazioni di offerte è fissata per il 2 maggio.

Sindaco Cossandi

«Avevamo detto in campagna elettorale che da subito ci saremmo dedicati a riprendere il percorso per la realizzazione della nuova Casa di Riposo e così è stato - ha ribadito Cossandi - La pubblicazione di questo nuovo avviso pubblico è solo il primo passo di un percorso di certo ancora lungo e complicato, che stiamo perseguendo con grande determinazione e che speriamo possa condurre la nostra città a dotarsi di una nuova e adeguata struttura per la non autosufficienza. Il nostro auspicio è che eventuali operatori interessati possano proporre soluzioni costruttive e gestionali innovative e di qualità per la gestione di una nuova Rsa. Ringrazio il parroco don Paolo Salvadori e il Cda della Fondazione Don Cremona, che gestisce l’attuale struttura, per la fattiva collaborazione garantita in questi mesi manifestando la comune volontà di concludere l’operazione».