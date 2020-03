Palazzolo sull’Oglio piange il 46enne Marco Lanzini

Palazzolo sull’Oglio piange la scomparsa di Marco Lanzini: il 46enne si è spento a causa di un tragico malore.

Addio a Marco Lanzini

Una tragedia senza un perché, che ha lasciato tutta la città senza parole, chiusa nel silenzio. Attoniti, i palazzolesi sono stati travolti dalla notizia della scomparsa di Marco Lanzini. Classe 1974, con l’amore per lo sport nel sangue, il 46enne aveva ereditato la passione per la corsa dalla sua famiglia, con cui abitava ancora a Palazzolo sull’Oglio. Runner per passione, è stato socio della realtà sportiva Corri Palazzolo dal 2013 al 2016 e proprio in questi giorni si stava allenando per partecipare alla Maratona di Brescia.

“E’ rientrato a casa dove viveva ancora con la famiglia, ha fatto la doccia e si è steso sul letto in attesa del pranzo – ha ricordato l’amico e socio Alberto Schivardi – A pranzo pronto lo hanno chiamato e non ha risposto. Deceduto per infarto a 46 anni compiuti il 20 febbraio scorso. Visite medico sportive agonistiche in regola, visite lavorative e assicurative tutte fatte e nella norma. Non si sa come ma è successo. Sono senza parole”

La camera ardente è stata allestita al mobilificio Lanzini a Palazzolo in Via Martiri di Piazza Loggia 2. Il funerale invece verrà celebrato mercoledì mattina.

