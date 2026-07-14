Palazzolo sull’Oglio, maxi controlli in città: un arresto e oltre 100 persone identificate

Un arresto e due sanzioni per ubriachezza molesta, quasi 100 persone identificate, 22 veicoli controllati e due esercizi pubblici sottoposti a verifica. È questo il bilancio dei controlli straordinari effettuati nella serata di venerdì 10 luglio dai Carabinieri della Compagnia di Chiari e dagli agenti della Polizia locale, organizzati in risposta alle crescenti richieste di sicurezza dopo alcuni episodi avvenuti nelle scorse settimane nel centro storico.

Palazzolo sull’Oglio, maxi controlli in città: un arresto e 102 persone identificate

L’operazione aveva l’obiettivo di intensificare il controllo del territorio, verificare il rispetto delle norme negli esercizi pubblici e prevenire i rischi legati all’incidentalità stradale durante il fine settimana. Nel corso dei controlli, un uomo già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato in flagranza di reato per aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento all’ex compagna. I carabinieri lo hanno infatti sorpreso in compagnia della donna negli spazi di parco Metelli, facendo scattare immediatamente l’arresto.

Sul fronte del contrasto al degrado urbano e della sicurezza, i militari hanno inoltre sanzionato due persone fermate in evidente stato di ubriachezza nel quartiere di Mura, estendendo poi i controlli al centro cittadini: quasi cento persone – molte delle quali clienti dei locali di piazza Roma, sono state sottoposte a controllo. Infine, nell’ambito delle verifiche sul rispetto della normativa in materia di immigrazione, i carabinieri hanno rintracciato un cittadino straniero, con precedenti di polizia, al quale è stato notificato il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno.

Il sindaco: “I controlli proseguiranno”

“Questa operazione rappresenta un segnale importante e conferma quanto sia fondamentale la collaborazione tra Amministrazione comunale, Carabinieri e Polizia Locale”, ha commentato il sindaco Gianmarco

Cossandi, che nelle scorse settimane è tornato spesso sul tema della sicurezza, diventata un caso politico a seguito di alcuni episodi (tra risse e atti vandalici) che hanno scosso il centro storico.

“Da tempo stiamo mantenendo alta l’attenzione su alcune situazioni del territorio e il costante confronto con le Forze dell’Ordine ha consentito di mettere in campo un’attività di controllo mirata, a tutela della sicurezza dei cittadini – ha ribadito il primo cittadino – Si tratta di un risultato concreto di un lavoro che proseguirà anche nelle prossime settimane, nell’ambito di una strategia di controllo costante del territorio. Ho sempre ritenuto che la sicurezza si costruisca con la presenza sul territorio, l’ascolto dei cittadini e un confronto continuo con chi ogni giorno è impegnato a garantire l’ordine pubblico. Per questo seguo personalmente le situazioni e lavoro affinché il coordinamento tra tutte le istituzioni coinvolte sia sempre più efficace. È un impegno che continuerò a portare avanti con determinazione, nella convinzione che la sicurezza si garantisca attraverso un’azione costante e una collaborazione concreta. La sicurezza riguarda tutto il territorio, non solo il nostro Comune. Le situazioni da affrontare non si fermano ai confini di Palazzolo e richiedono collaborazione, confronto e un’azione coordinata anche con i Comuni vicini”.