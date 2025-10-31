Palazzolo sull’Oglio, il Bistrot “del riscatto” nel mirino dei ladri

Appena inaugurato e già preso di mira dai ladri: neanche il tempo di ingranare la marcia per il ristorante bistrot II Giardini di Dafne, che a meno di un mese dall’apertura e a pochi giorni dal taglio del nastro ufficiale è stato vittima di un incursione notturna. L’obiettivo? L’incasso.

Il Bistrot “del riscatto” nel mirino dei ladri

Come riportato anche su Chiariweek, a sporgere denuncia, nel pomeriggio di mercoledì 29 ottobre 2025, è stato il proprietario, che poco prima si era accorto dell’incursione ripresa dalle immagini della videosorveglianza della struttura. Il ladro ha colpito tra le 2 e le 3 della notte tra martedì e mercoledì: dopo aver forzato una porta antipanico del ristorante si è introdotto all’interno del locale, ora attivo nell’ex casa del custode di Villa Lanfranchi, recentemente riqualificata. Lo sconosciuto ha arraffato la cassa contenente il denaro ed è uscito, lasciando dietro di sé una scia di danni e tanta amarezza. Ancora non è chiara l’entità del furto, i carabinieri della stazione di Palazzolo stanno indagando sull’episodio.

I Giardini di Dafne

Aperto a inizio mese, in occasione della Microeditoria del Fumetto, e inaugurato ufficialmente lo scorso week end, I Giardini di Dafne è un progetto è promosso da Alborea, cooperativa sociale bresciana attiva nella ristorazione solidale e nell’inserimento lavorativo di persone fragili, in collaborazione con l’Amministrazione e numerose realtà.

Non è solo un ristorante, ma uno spazio di comunità, inclusione e crescita: centrale è il tema della parità di genere, affrontato sia attraverso percorsi di lavoro per donne vittime di violenza e persone con esperienze difficili, anche legate al carcere, sia con iniziative culturali per superare stereotipi e disuguaglianze. Il bistrot valorizza l’imprenditoria femminile e storie di riscatto, scegliendo fornitori e progetti che promuovano bellezza e giustizia sociale.

In collaborazione con Cieli Vibranti, ospiterà una programmazione culturale permanente e, con il progetto GAPP, iniziative per un linguaggio sociale più equo. La struttura include anche un info point turistico, una sala lettura e, dal 2026, tre spazi di coworking.