Palazzolo sull’Oglio: ai domiciliari evade per rubare, ma cade da una finestra

Sorpreso dai proprietari di casa, il 58nne ha provato a fuggire ma è rovinato a terra, riportando gravi lesioni

La misura cautelare parlava chiaro: arresti domiciliari, e di mettere piede fuori casa non se ne parlava. Eppure l’uomo, un 58enne, ha deciso di uscire lo stesso, non per fare una passeggiata, ma per rubare in un appartamento. L’epilogo, però, è stato quasi tragico: messo in fuga dai proprietari, è caduto riportando lesioni gravissime.

Ai domiciliari evade per rubare, ma cade da una finestra

È successo lo scorso sabato, a Palazzolo sull’Oglio, come raccontato sul numero di Chiariweek del 9 gennaio. Il protagonista della vicenda, un uomo nato nel 1967 di origini bosniache, era un volto noto alle forze dell’ordine. Già destinatario di una misura di arresti domiciliari, che stava scontando nella propria abitazione, era stato più volte controllato nel corso della giornata dalle pattuglie dei carabinieri. Tra una visita e l’altra, però, ha deciso di evadere da casa per introdursi nell’appartamento di un altro, con l’intento di rubare.

Soccorso e poi arrestato

Il colpo non è riuscito. Dopo aver forzato una finestra per entrare nell’alloggio, l’uomo è stato colto sul fatto dai proprietari, appena rientrati. Ha quindi tentato la fuga passando dalla stessa finestra da cui era entrato, ma nella concitazione è caduto nel vuoto. Un volo di quasi un metro e mezzo, non particolarmente alto, ma sufficiente a provocare conseguenze gravissime: nella caduta ha infatti battuto violentemente la testa. Soccorso dai volontari dell’ambulanza, è stato trasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia.

Nel frattempo, da un controllo approfondito esteso anche all’auto dell’uomo, i militari hanno rinvenuto gioielli e altra refurtiva, della cui provenienza non ha saputo fornire spiegazioni. In attesa degli accertamenti del caso, il 58enne è stato arrestato per furto ed evasione.