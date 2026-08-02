paura in via molinara

Palazzolo sull’Oglio, 21enne in difficoltà mentre fa il bagno nel fiume: non è grave

Dalle prime informazioni sembra che il giovane si fosse tuffato bel fiume per cercare refrigerio, senza tener conto della corrente

Palazzolo sull’Oglio, 21enne in difficoltà mentre fa il bagno nel fiume: non è grave

02/08/2026 alle 18:06

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Un uomo di 21 anni questo pomeriggio, domenica 2 agosto, è stato soccorso nel fiume Oglio a Palazzolo. Fortunatamente non è in gravi condizioni: è stato traportato in ospedale in codice giallo.

Palazzolo sull’Oglio, 21enne in difficoltà mentre fa il bagno nel fiume: non è grave

Stando alle primissime informazioni il giovane, di origini marocchine, stava cercando refrigerio nelle acque del fiume in compagnia di alcuni amici. Il ragazzo, classe 2004 e domiciliato a Coccaglio, si è tuffato bel fiume ma, a causa delle correnti, ha faticato a tornare a riva: preso dal panico ha chiesto aiuto agli amici, che lo hanno subito soccorso, riportandolo sulla sponda, e hanno chiamato il 118. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo, oltre al personale dell’automedica di Sarnico e dell’auto infermierizzata. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Palazzolo, che hanno aiutato i soccorritori a caricare il 21enne sui mezzi per il trasporto in ospedale a Chiari. Il giovane, sempre rimasto cosciente, non è in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuto anche i carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Chiari, per gli accertamenti.

 

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