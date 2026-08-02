Un uomo di 21 anni questo pomeriggio, domenica 2 agosto, è stato soccorso nel fiume Oglio a Palazzolo. Fortunatamente non è in gravi condizioni: è stato traportato in ospedale in codice giallo.

Palazzolo sull’Oglio, 21enne in difficoltà mentre fa il bagno nel fiume: non è grave

Stando alle primissime informazioni il giovane, di origini marocchine, stava cercando refrigerio nelle acque del fiume in compagnia di alcuni amici. Il ragazzo, classe 2004 e domiciliato a Coccaglio, si è tuffato bel fiume ma, a causa delle correnti, ha faticato a tornare a riva: preso dal panico ha chiesto aiuto agli amici, che lo hanno subito soccorso, riportandolo sulla sponda, e hanno chiamato il 118. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo, oltre al personale dell’automedica di Sarnico e dell’auto infermierizzata. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Palazzolo, che hanno aiutato i soccorritori a caricare il 21enne sui mezzi per il trasporto in ospedale a Chiari. Il giovane, sempre rimasto cosciente, non è in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuto anche i carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Chiari, per gli accertamenti.