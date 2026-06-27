Palazzolo, stacca le lanterne dei portici nella notte: beccato dalle telecamere

Durante la notte si è divertito a staccare tutti i lampioni dei portici di piazza Roma, nel cuore di Palazzolo. Un gesto curioso, che certo non manca di originalità ma comunque da condannare e che ha già un volto e un nome. Il responsabile, individuato dalle immagini della videosorveglianza, verrà denunciato per danneggiamento.

A Palazzolo sull’Oglio

È successo questa notte, tra venerdì 26 e sabato 27 giugno 2026. Il vandalo, utilizzando con tutta probabilità le sedie o gli arredi delle attività sotto i portici, ha raggiunto le lanterne appese sul soffitto a volta e ne ha staccate alcune. Poi si è dileguato, ma non è andato lontano. Ad accorgersi del danno sono stati i residenti, che hanno subito segnalato il fatto al Comune e alle forze dell’ordine. Le indagini tempestive, fanno sapere dall’amministrazione, hanno permesso di risalire subito al colpevole, immortalato dalle telecamere. Si tratterebbe di un soggetto problematico, che verrà denunciato.

Lanterne ricollocate, solo una danneggiata

Nel frattempo le lanterne già in mattinata sono state ricollocate dai tecnici di Edison, avvisati dal Municipio: solo una è stata danneggiata.