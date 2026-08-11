Palazzolo, sorpreso a rubare in pizzeria si scaglia contro un carabiniere fuori servizio: arrestato

Lo ha visto mentre forzava una finestra della pizzeria e si introduceva nel locale. Così, un carabiniere della Stazione di Palazzolo sull’Oglio, libero dal servizio e affacciato al balcone di casa, ha dato l’allarme e poi è sceso in strada per attenderlo all’uscita. Ne è nata una colluttazione, al termine della quale il militare è riuscito a immobilizzare il ladro fino all’arrivo dei colleghi.

Sorpreso a rubare in pizzeria si scaglia contro un carabiniere fuori servizio

È successo nelle prime ore di questa mattina, martedì 11 agosto, a Palazzolo sull’Oglio. In manette è finito un 33enne di origine albanese, residente nel Bresciano, arrestato in flagranza dai carabinieri della locale Stazione, con il supporto di un equipaggio della Stazione di Chiari. Il militare, mentre si trovava nella propria abitazione e libero dal servizio, ha notato dal balcone un individuo intento a forzare una finestra e a introdursi all’interno di una pizzeria. Ha immediatamente allertato la Centrale operativa e, dopo essersi qualificato, è sceso in strada per presidiare l’uscita del locale. Quando il 33enne è uscito dalla pizzeria, con la refurtiva, il carabiniere è intervenuto per fermarlo. L’uomo, nel tentativo di guadagnarsi la fuga, lo ha spintonato. Ne è nata una colluttazione e i due sono caduti a terra. Nonostante la resistenza, il militare è riuscito a contenere e immobilizzare il 33enne fino all’arrivo dei colleghi della Compagnia di Chiari, nel frattempo inviati in supporto.

La successiva perquisizione personale ha permesso di recuperare l’intera refurtiva: uno smartphone Apple iPhone 11 Pro Max e 250 euro in contanti, appena sottratti dalla pizzeria. Il denaro e il telefono sono stati restituiti alla proprietaria.

L’arresto

A seguito della caduta, entrambi sono stati accompagnati all’ospedale di Chiari per le medicazioni. Il carabiniere ha riportato lesioni giudicate guaribili in dieci giorni, mentre il 33enne è stato dimesso con una prognosi di tre giorni. Il 33enne è stato arrestato con le accuse di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali a pubblico ufficiale. L’uomo, già sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e già denunciato per reati contro il patrimonio (tra cui dei raid nei locali di Cologne) si trova ora nelle camere di sicurezza della Compagnia di Chiari, in attesa del giudizio con rito direttissimo. Ora il 33enne si trova in carcere.