Palazzolo, sorpresi a rubare al supermercato minacciano il personale: coppia arrestata per rapina

Dopo il fatto si sono dati alla fuga, ma sono stati rintracciati dai carabinieri. Con loro anche il figlio minorenne e la cognata, denunciati

Hanno tentano di rubare merce dagli scaffali di un supermercato ma sono stati sorpresi: allora hanno reagito con violenza, rivolgendo minacce e insulti nei confronti del personale, per poi scappare. Protagonista una coppia: un 40enne e una 38enne di origini rumene, rintracciati dai carabinieri di Palazzolo e arrestati con l’accusa di rapina in concorso. I due complici, la cognata 23enne e il figlio 16enne della coppia, sono stati invece denunciati a piede libero.

Sorpresi a rubare al supermercato minacciano il personale: una coppia arrestata per rapina

E’ successo ieri mattina, domenica 19 aprile 2026. L’allarme è scattato dal punto vendita Lidl di viale Europa, dove il responsabile ha sorpreso la coppia intenta a sottrarre prodotti alimentari e articoli per l’igiene. Secondo quanto ricostruito, i due non agivano da soli ma con il supporto di altri complici presenti nel negozio. Alla richiesta di restituire la merce, la situazione è rapidamente degenerata: i quattro avrebbero reagito con violenza senza però arrivare allo scontro fisico grazie all’intervento di un secondo dipendente. Subito dopo, il gruppo si è dato alla fuga a bordo di una BMW X1 grigia. Determinante si è rivelata la descrizione fornita ai Carabinieri, che sono riusciti a intercettare e bloccare il veicolo pochi minuti più tardi.

Al termine degli accertamenti la coppia, residente in paese e già nota alle forze dell’ordine, è stata arrestata con l’accusa di rapina in concorso. Il figlio minorenne e la cognata, entrambi incensurati, sono stati invece denunciati. La refurtiva, del valore di circa 60 euro, è stata interamente recuperata e restituita al supermercato.