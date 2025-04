Un grave incendio è scoppiato questa mattina, giovedì 17 aprile, in un appartamento in via Zanardelli: si tratta della Casa del Custode della terza villa Kupfer, proprio davanti alla scuola media Fermi, ora inagibile a causa dei danni causati dalle fiamme.

Palazzolo, scoppia l'incendio nella casa del custode di villa Kupfer: c'è l'ombra del dolo

La segnalazione è partita alle 11, l'incendio ha avuto origine al primo piano dello stabile: fiamme e fumo si sono poi propagati per il resto dell'abitazione, raggiungendo anche il piano superiore e il tetto, che ha iniziato a bruciare. I vigili del fuoco di Palazzolo, Chiari e Orzinuovi sono intervenuti per spegnere l'incendio, ma i danni sono stati ingenti. Nessuno fortunatamente è rimasto coinvolto.

Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma tra le ipotesi c'è anche quella del gesto doloso. I carabinieri, intervenuti sulla scena, stanno cercando l'inquilino attuale, un giovane, che prima dell'arrivo delle pattuglie stando alle testimonianze sarebbe scappato negli spazi della villa. Sono in corso le indagini.