Palazzolo prenia gli studenti meritevoli: "L'istruzione è uno strumento di crescita"

Si è tenuta oggi, sabato 16 dicembre, la cerimonia di conferimento delle borse di studio istituite dall’Amministrazione comunale di Palazzolo sull’Oglio. Nella sala delle conferenze della biblioteca civica Lanfranchi, intitolata da poco al maestro ed ex sindaco Francesco Ghidotti, saranno premiati 42 gli studenti meritevoli: un contributo concreto per il proseguimento dei loro studi.

Consegnate le borse di studio: "L'istruzione è unoi strumento di crescita"

Anche per il 2023 l’Amministrazione del sindaco Gianmarco Cossandi ha deciso di stanziare una somma significativa - circa 10 mila euro - per finanziare le borse di studio (riferite all’anno scolastico 2022/2023), suddivise tra gli studenti delle scuole secondarie di primo grado (scuole medie) e di secondo grado (superiori), gli studenti delle scuole Professionali, nonché tra coloro che, dopo aver conseguito brillantemente la maturità, si sono iscritti al primo di università. «Per il decimo anno consecutivo siamo lieti di avere garantito un supporto concreto per gli studenti meritevoli della nostra città - ha commentato il sindaco - L’idea di riproporre questa opportunità è quella di valorizzare l’impegno di ragazzi e ragazze palazzolesi nel loro percorso formativo di studenti e di cittadini, aiutando a sostenere le loro famiglie in alcuni costi. Al contempo, l'iniziativa contribuisce a diffondere la consapevolezza che l’istruzione e la cultura sono strumenti di crescita, evoluzione e progresso per tutta la cittadinanza».

I premiati

Per le scuole secondarie di primo grado i premiati sono: Ajsi Keci, Noemi Mingo, Giordani Klub Oleksii, Flavia Arrighetti, Giulia Neè, Dalila Romano, Anna Silini,Chiara Rosa Attilia Strabla, Daniele Berardi, Sara Biyah, Manuel Gozzini, Alessio Torri,Nada Abou El Hassane, Giuliana /Del Giudice, Alessandro Marcandelli, Aisam Sanhaji, Chiara Cermelli, Chiara Facchi, Giulia Frattini, Martina Gatti, Bhoomika Kumar, Andrea Laucello, Mattia Marini.

Per le scuole secondarie di secondo grado (superiori) dei Licei e degli Istituti Tecnici i premiati sono Sofia Plebani, Giulia Bonardi, Emma Vietti, Nicole Calissi, Giorgio Rondi, Ledina Tabaku.

Per gli Istituti Professionali i premiati sono Aleksandro Bleta, Mattia Maifredi, Selim Haka, Irene Boioni.

Per la maturità i premiati sono Linda Garbellini, Badreddine Maouhoub, Lorenza Degiorgis, Elisabetta Dorna, Anna Maccagnola, Carolina Peri, Chiara Zani, Valentina Mariani, Matteo Albo.